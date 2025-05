Nürnberg - Miroslav Klose blickt auf eine gute Spielzeit bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg zurück. „Ich habe zu Beginn der Saison gesagt, dass wir wieder Spaß machen und eine ruhige Saison spielen wollen. Das haben wir größtenteils geschafft“, sagte der 46-Jährige vor dem Saisonfinale. „Wir haben aber auch die jüngste Mannschaft der Liga und gegen Ende ging ein bisschen die Luft aus.“

Klose: Wollen uns mit einem Sieg verabschieden

Zwischenzeitlich durften die Franken den Blick sogar auf die Aufstiegszone richten, doch die große Überraschung blieb aus. „Wir wissen, dass Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Auch wenn wir das gegen Ende der Spielzeit vielleicht nicht ganz ausschöpfen konnten“, sagte Klose.

Am letzten Spieltag auswärts am Sonntag (15.30 Uhr) in Braunschweig will sich Klose mit einem guten Gefühl aus der Saison verabschieden. Die Eintracht liegt auf dem Abstiegsrelegationsrang und muss noch zittern.

„Wir wissen, was für Braunschweig auf dem Spiel steht - die müssen, aber wir schauen auf uns“, sagte Klose. „In der Vorrunde haben wir uns mit dem Heimsieg gut in die Winterpause verabschiedet. Das ist jetzt auch am Sonntag das Ziel.“ Das Tor wird dabei Pokalkeeper Christian Mathenia hüten. „Unsere drei Torhüter haben über die ganze Saison konstant und gut trainiert“, sagte Klose. „Mathenia hat sich aber diesen Einsatz auch absolut verdient.

Nürnberger Hilfe für Fürth?

Mit einem Sieg in Braunschweig würde der FCN auch dem fränkischen Rivalen SpVgg Greuther Fürth helfen. Die Fürther, die zu Hause gegen Aufsteiger Hamburger SV antreten, könnten noch auf den Relegationsrang abrutschen. Fürth liegt mit 36 Punkten auf Rang 14. Dahinter hoffen Preußen Münster als 15. mit 35 Punkten und Braunschweig als 16. mit ebenfalls 35 Punkten noch auf den direkten Klassenverbleib. Ulm und Regensburg stehen bereits als Absteiger fest.