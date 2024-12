Ein Mann aus Dresden fällt auf einen Betrug herein und gibt die Zugangsdaten für sein Onlinebanking preis. Von seinem Konto wird daraufhin viel Geld abgebucht.

Dresden - Ein Mann ist zu Weihnachten in Dresden auf einen Computerbetrug hereingefallen und hat mehrere Zehntausend Euro eingebüßt. Wie die Polizei mitteilte, gab der 51-Jährige aufgrund einer sogenannten Phishingmail die Zugangsdaten für sein Onlinebanking preis. Am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag seien daraufhin insgesamt 34.500 Euro von seinem Konto abgebucht worden. Phishingmails sind betrügerische Mails, mit denen Cyberkriminelle Menschen zur Herausgabe sensibler Daten zu bringen versuchen.