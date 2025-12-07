Kriminelle haben einen Mann im Landkreis Zwickau um 15.000 Euro gebracht. Dabei nutzten sie eine Schadsoftware. Das rät die Polizei in so einem Fall.

Ein Mann im Landkreis Zwickau ist Opfer von Computerkriminellen geworden - und hat dabei 15.000 Euro verloren. (Symbolbild)

Schönberg - Mit Hilfe einer Schadsoftware haben Kriminelle 15.000 Euro von einem 67-Jährigen in Schönberg (Landkreis Zwickau) erbeutet. Der Computer-Bildschirm des Mannes sei plötzlich gesperrt gewesen mit dem Hinweis, die Nummer eines vermeintlichen Microsoft Services anzurufen, informierte die Polizei. Im Gespräch gelang es den Betrügern dann, an Daten zu kommen, mit denen sie 15.000 Euro von den Konten des Mannes entwenden konnten.

Beim Betrug mit sogenannter Ransomware nutzen Kriminelle eine Software, die Daten und Systeme verschlüsselt. Um diese wieder freizugeben, fordern sie Lösegeld. Die Polizei rät, im Falle solcher Meldungen auf dem Computer nicht den dort angegeben Aufforderungen zu folgen. Vielmehr sollten sich Betroffene an die örtliche Polizeidienststelle wenden.