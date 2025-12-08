Ein 56-Jähriger kommt auf einer Bundesstraße mit seinem Auto von der Straße ab. Trotz Rettungsversuchen überlebt der Mann den Unfall nicht.

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Wernigerode ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Wernigerode - Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf einer Bundesstraße bei Wernigerode ums Leben gekommen. Der 56-Jährige habe aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit dem Wagen in einen Graben gerutscht, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto und reanimierten ihn am Unfallort. Im Anschluss wurde er demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort wurde sein Tod festgestellt. Die Bundesstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.