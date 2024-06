Dresden - Der CDU-Politiker Conrad Clemens wird neuer Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) überreichte dem 41-Jährigen am Freitag die Berufungsurkunde. Er tritt das Amt am 16. Juli an und wird zugleich Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Clemens folgt auf Oliver Schenk (CDU), der wegen seiner Wahl ins Europäische Parlament zum 15. Juli seinen Rücktritt erklärte.

„Conrad Clemens hat einen großen Erfahrungsschatz in der politischen Steuerung, Koordinierung und Planung. Er hat dies auch in den vergangenen Jahren als Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund immer wieder mit großem persönlichem Einsatz und viel Geschick unter Beweis gestellt und in Berlin erfolgreich für sächsische Interessen geworben und gekämpft“, erklärte Kretschmer.

Zugleich dankte Kretschmer Oliver Schenk für „hervorragende Arbeit, Weitblick und großes Engagement bei der Koordination der Regierungsgeschäfte“: „Dankbar bin ich für manchen guten Rat und ausgezeichnete und freundschaftliche Zusammenarbeit.“ Mit Schenk verlasse ein enger Vertrauter die Staatskanzlei. „Es freut mich, dass wir in Brüssel mit ihm eine wichtige Stimme für Sachsen haben werden“, betonte Kretschmer. Schenk war seit 2017 Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten.

Clemens studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und in Maastricht. Sein Masterstudium absolvierte er in Vancouver. Nach Stationen als Berater einer international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und als Büroleiter im Bundestag war er als Bundesgeschäftsführer der Jungen Union Deutschlands und als Landesgeschäftsführer der CDU Sachsen tätigt. 2019 wurde er zum Bevollmächtigten des Freistaates beim Bund ernannt.