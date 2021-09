Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 73

Düsseldorf - In der Corona-Pandemie ist die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen abermals leicht gesunken. Wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts am Montagmorgen hervorgeht, gab es binnen sieben Tagen 73,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Einen Tag zuvor hatte der Wert in dem Bundesland 73,6 betragen und eine Woche zuvor 99,3. Ein weiterer Mensch ist in NRW zuletzt innerhalb eines Tages in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Neuinfektionsrate besonders hoch - zuletzt aber ebenfalls mit weiter abnehmender Tendenz. Das zeigt eine Tabelle des Landeszentrums Gesundheit NRW.

Bei der Bekämpfung der Pandemie war die Inzidenz lange Zeit die entscheidende Kennziffer, um Maßnahmen einzuleiten. Das hat sich geändert. So werden in der jüngsten Corona-Schutzverordnung für NRW auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und die Auslastung der Intensivbetten berücksichtigt.

Am Montagmorgen gab es hierzu zunächst keine neuen Zahlen. Mit Stand vom Freitag lagen 1314 Corona-Patienten in NRW-Krankenhäusern (Vortag: 1355), 430 davon auf Intensivstationen (Vortag: 424). 277 mussten beatmet werden (Vortag: 264). 473 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten waren demnach am Freitag verfügbar, neun weniger als am Vortag.