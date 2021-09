Corona-Inzidenz weiter gesunken: kaum noch über Bundeswert

Düsseldorf - Die Corona-Neuinfektionsrate ist in Nordrhein-Westfalen weiter deutlich gesunken und liegt jetzt praktisch gleichauf mit dem Bundeswert. Für das bevölkerungsreichste Bundesland NRW wies das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 65,2 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner aus. Bundesweit lag die Inzidenz bei 65,0. Am Vortag hatte der NRW-Wert noch bei 69,0 gelegen. Das vergleichsweise dicht besiedelte Nordrhein-Westfalen hatte viele Wochen lang deutlich höhere - teils etwa doppelt so hohe - Werte wie der Bundesschnitt.

Binnen eines Tages gab es in NRW 18 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus - die Gesamtzahl der Todesfälle in NRW seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 17.677.

Bei der Bekämpfung der Pandemie galt die Inzidenz lange Zeit als entscheidende Kennziffer. Das hat sich geändert. So werden in der jüngsten Corona-Schutzverordnung für NRW auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und die Auslastung der Intensivbetten berücksichtigt.

Nach Zahlen der Landesregierung lagen in NRW mit Stand vom 21. September 1204 Covid-19-Patienten im Krankenhaus (Vortag: 1175), davon 414 auf Intensivstationen (Vortag: 405) und davon wiederum 266 mit Beatmung (263). Behandlungskapazitäten für schwer Erkrankte gibt es derzeit noch genug: 536 freie Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten waren laut den Angaben verfügbar.