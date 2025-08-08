Energie Cottbus darf zumindest für eine Nacht sich als Drittliga-Tabellenfühler fühlen. In doppelter Überzahl gelingt ihnen ein später Sieg bei einem Aufsteiger.

Schweinfurt - Energie Cottbus ist der Start in die 3. Fußball-Liga gelungen und hat vorerst die Tabellenspitze erobert. Die Cottbuser erkämpften in doppelter Überzahl in der Nachspielzeit ein 2:0 (0:0) beim Aufsteiger 1. FC Schweinfurt. Vor 9261 Zuschauern im Sachs-Stadion erzielten Tim Campulka (90.+5) und Can Yaha Moustfa (90+8) die Tore für die Gäste. In der Vorwoche waren die Lausitzer mit einem furiosen 3:3 gegen den 1. FC Saarbrücken gestartet.

Dabei musste sich die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz gegen die harte Zweikampfführung der Gastgeber behaupten. Von der 66. Minute agierte der FCE in Überzahl – Schweinfurts Johannes Geis musste mit Gelb-Rot vom Platz. Michael Dellinger sah ebenfalls die Ampelkarte (82.).

Für Energie Cottbus steht in der 3. Liga gleich das nächste Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger an. Am 23. August sind die Lausitzer bei TSG Hoffenheim II zu Gast. Zuvor steht für den FC Energie ein echtes Highlight bevor: In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt die Wollitz-Elf am Samstag (16. August) den Zweitligisten Hannover 96.