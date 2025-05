Rostock/Cottbus - Der Weg zum Durchmarsch von Energie Cottbus von der Regionalliga in die zweite Fußball-Liga schien vor einer Woche noch verbaut – nach einer äußerst turbulenten Woche hat die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz das Tor zur Relegation aber wieder aufgestoßen.

„Heute haben wir sehr wichtige drei Punkte geholt, um ein Finale am kommenden Spieltag zu haben und das ganz Große zu schaffen“, sagte Energie-Stürmer Timmy Thiele nach dem 3:1-Sieg bei Hansa Rostock bei Magentasport.

Eine Woche nach der 2:4-Heimniederlage gegen den Abstiegskandidaten Waldhof Mannheim zogen die Lausitzer mit dem Auswärtserfolg in der Hansestadt an der Kogge sowie am 1. FC Saarbrücken (2:4 in Aachen) auf den dritten Platz vorbei. Jetzt kann im Fernduell mit den Saarländern und Hansa am letzten Spieltag gerechnet werden.

Die Szenarien:

Mit einem Heimsieg gegen den FC Ingolstadt am kommenden Samstag (13.30 Uhr/Magentasport) wären Platz drei und die Aufstiegsspiele erreicht, wenn:

- der 1. FC Saarbrücken mit einem gleichzeitigen Sieg gegen Borussia Dortmund II nicht die derzeit um zwei Tore schlechtere Tordifferenz aufholt.

Bei einem Remis gegen Ingolstadt wäre die Relegation erreicht, wenn:

- Saarbrücken gegen den BVB nicht gewinnt und Rostock mit einem Sieg bei Hannover 96 II nicht die um derzeit vier Tore schlechtere Tordifferenz aufholt.

Sogar bei einer Niederlage gegen Ingolstadt wäre Platz drei möglich. Und zwar, wenn:

- Saarbrücken bei einer Niederlage gegen BVB II weiter die schlechtere Tordifferenz hat und Hansa nicht gegen Hannover 96 II gewinnt.

Turbulenzen durch Maximilian Krauß

Dabei standen die Vorzeichen für solch einen Fußball-Krimi am letzten Spieltag schlecht. Durch nur vier Punkten aus den letzten sechs Spielen schienen alle Chancen schon verspielt. Hinzu kam in der vergangenen Woche das Theater um Maximilian Krauß, der zum unglücklichsten Zeitpunkt offenbarte, in der kommenden Saison in Rostock zu spielen und Mitte der Woche suspendiert wurde.

„Sie kaufen 20 Äpfel und da ist ein fauler drin. Ich habe das als Führungskraft gut analysiert, habe das am Mittwoch dem Präsidium vorgestellt, habe mich aber nur auf Fakten berufen“, sagte Wollitz nach dem Schlusspfiff, „das Präsidium ist zu 100 Prozent mit meinen Entscheidungen mitgegangen. Deswegen stehen wir da, wo wir stehen, auch wenn wir das schon eher hätten regeln können.“

Auch die Mannschaft habe dem Außenspieler die Wechselverkündigung krummgenommen und in der Kabine den ersten Buchstaben des Nachnamens abgekratzt. „Da steht jetzt „rauß“. Ich glaube, das steht auch für sich“, sagte Wollitz. Von der Webseite des Vereins wurde der 28-Jährige bereits entfernt.

Fans stehen hinter den Entscheidungen

Die Personalie schien der Mannschaft eine Extraportion Trotz auf dem Weg in die Hansestadt mitgegeben zu haben. Die frühen Tore durch Erik Engelhardt (8. Minute) und Thiele (15.) nach einem wunderbaren Solo sowie gleich nach dem Seitenwechsel durch Lucas Copado (49.) sorgten für einen weiteren Punch, auch wenn zum Ende hin die Kräfte schwanden.

Auch die Fans standen sowohl beim Abschlusstraining als auch im Ostseestadion hinter den Entscheidungen. „Ich habe selten so eine Ansprache von Fans gehört. Wie sie hinter der Mannschaft stehen und auch hinter dieser Entscheidung und der Faktenlage, die ich angesprochen habe, das gibt dir ein gutes Gefühl.“

Thiele will noch drei Spiele in dieser Saison

Das gute Gefühl soll nicht nur gegen Ingolstadt zum Tragen kommen, sondern auch in den Aufstiegsspielen. Torhüter Alexander Sebald rechnet mit der SpVgg Greuther Fürth als Gegner. Sollte Cottbus den Relegationsplatz sichern, würde auch das Aus im Landespokal nicht mehr so stark schmerzen. Man wäre als Dritter sicher im DFB-Pokal dabei.

Cottbus könnte gut ausgeruht am 23. Mai den Zweitligisten zur Relegation empfangen, das Rückspiel fände am 27. Mail statt.

Stürmer Thiele hofft darauf, seiner Mannschaft noch in drei Spielen in dieser Saison helfen zu können. Der 33-Jährige schickte zudem auch noch Glückwünsche an Aufsteiger Dynamo Dresden – verbunden mit eigenen Zielen: „Ich hoffe, dass wir nachziehen werden.“