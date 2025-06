Wittenberg - Am ersten Christopher Street Day in Wittenberg haben nach Polizeiangaben rund 460 Menschen teilgenommen. Bei einer rechten Gegendemonstration seien etwa 70 Teilnehmer gezählt worden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Es habe zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung aus den Reihen der Gegendemonstranten gegeben. Insgesamt sei der CSD in Wittenberg friedlich abgelaufen. Die Teilnehmer demonstrieren für Gleichberechtigung, Teilhabe, Demokratie und Grundrechte. Die CSDs in verschiedenen Städten erleben laut Veranstaltern zunehmend Gegenwind durch Hass und Hetze.