Im vergangenen Jahr hat der deutsche Ticketvermarkter weite Teile der Gruppe See Tickets gekauft und die Mehrheit an France Billet übernommen. Das macht sich nun in den Geschäftszahlen bemerkbar.

Hamburg/Bremen - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim ist in den ersten drei Monaten des Jahres auch aufgrund zurückliegender Zukäufe deutlich gewachsen. Der Umsatz legte im Vorjahresvergleich um rund 22 Prozent auf annähernd eine halbe Milliarde Euro zu, wie das im MDax gelistete Unternehmen mitteilte. Hauptsitz von CTS Eventim ist München, zentrale Konzernstandorte sind jedoch Bremen und Hamburg.

CTS Eventim hatte im Juni des Vorjahres weite Teile der Gruppe See Tickets, die in Großbritannien über bedeutende Marktanteile verfügt, vom französischen Medienkonzern Vivendi gekauft. Im November übernahm CTS Eventim die Mehrheit am französischen Anbieter France Billet. Bei France Billet war CTS Eventim schon 2019 eingestiegen. Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg kündigte an, den Konzern weiter ausbauen zu wollen.

Gewinn fällt um nahezu ein Drittel

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag mit rund 76,2 Millionen Euro 14,1 Prozent über dem Vorjahresquartal. Unter dem Strich fiel der Gewinn um nahezu ein Drittel auf etwa 46 Millionen Euro, weil kleinere Beteiligungen an anderen Gesellschaften weniger abwarfen und Währungseffekte auf langfristige Forderungen drückten.

CTS Eventim bezeichnet sich als weltweit zweitgrößter Ticketanbieter nach dem US-Anbieter Ticketmaster. CTS Eventim beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter und Aushilfen.