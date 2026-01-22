Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind Ziel von Hackern geworden. Die Museen sind offen, doch Online-Services aktuell nicht erreichbar.

Das Residenzschloss mit dem Historischen Grünen Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Der Museumsverbund ist Ziel von Hackern geworden. (Archivbild)

Dresden - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben mit einem Hackerangriff zu kämpfen. Das Sicherheitssystem sei jedoch uneingeschränkt funktionsfähig und die Museen blieben für Besucher geöffnet, teilt der Museumsverbund mit. Dagegen seien der Onlineshop und der Besucherservice aktuell nicht erreichbar.

Zu dem Cyberangriff sei es am Mittwoch gekommen. „Davon betroffen sind weite Teile der digitalen Infrastruktur“, heißt es. Ein interner Krisenstab habe die Arbeit aufgenommen. „Parallel arbeiten IT-Spezialisten und IT-Forensik-Dienstleister an der Bereinigung und dem Wiederaufbau der Systeme.“ Die Kunstsammlungen stimmten sich eng mit der Polizeidirektion Dresden und dem Landeskriminalamt ab. Es sei nicht absehbar, wann alle betroffenen Systeme wieder zur Verfügung stünden.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind ein Verbund von 15 Museen. Dazu gehören das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss, die Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger sowie die Galerie Neue Meister im Albertinum.