Nicht nur das 1:5 gegen die Bayern hat bei RB Spuren hinterlassen. Auch personell gibt es eine Hiobsbotschaft. Dennoch will man bei den Leipzigern nicht hadern.

Leipzig - Gleich zu Beginn der Rückrunde der Fußball-Bundesliga gehen RB Leipzig wichtige Spieler aus. Nach dem mit einer Knieverletzung zwei Monate fehlenden Jung-Nationalspieler Assan Ouédraogo muss auch Castello Lukeba passen. Eine Kapselverletzung zwingt den Innenverteidiger mindestens zwei Spiele zum Aussetzen, gab Trainer Ole Werner vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bekannt.

Werner kündigte an, dass der zuletzt unzufriedene El Chadaille Bitshiabu die erste Alternative für seinen französischen Landsmann ist. „Jetzt bekommt er die Zeit, sich zu zeigen. Er hat schon oft bewiesen, dass er es richtig gut macht. Wir haben volles Vertrauen in seine Leistung“, sagte Werner.

RB mit drei Partien gegen Kellerkinder

Vor einer enorm wichtigen Woche mit Spielen gegen die Abstiegskandidaten Heidenheim, St. Pauli (Dienstag) und Mainz (Samstag) schwört der Trainer sein Team darauf ein, die eigene Qualität und den Umsetzungswillen des eigenen Plans in die Waagschale zu werfen. 80 Minuten des Bayern-Spiels (1:5) habe das weitgehend sehr gut funktioniert. Dort seien neben den Abwehrfehlern eben auch die eigene Chancenverwertung und die aufgegebene Struktur nach dem 1:3 kritikwürdig gewesen. Das zu verbessern, sei Teil des Reifeprozesses der Mannschaft.

In diesem Zusammenhang warnt Werner auch vor Heidenheim. „Es ist immer unangenehm, dort zu spielen. Das Team hat einen klaren Plan, ist immer gefährlich bei Standards und hat gute Umschaltmomente“, sagte der 37-Jährige.