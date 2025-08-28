Immer wieder kommt es in Thüringen vor, dass Internetseiten von öffentlichen Einrichtungen angegriffen werden. Nun ist das einem Südthüringer Landkreis passiert.

Meiningen - Ein Cybervorfall hat die Internetseite des Südthüringer Landkreises Schmalkalden-Meiningen lahmgelegt. Die Seite mit ihren Informationen, Kontaktdaten oder der Kfz-Zulassung sei offline, teilte das Landratsamt mit. Zu den genauen Gründen machte die Verwaltung keine Angaben.

Das Landratsamt und der kommunale IT-Service arbeiteten mit Hochdruck an einer provisorischen Internetseite, auf der kurzfristig alle üblichen Dienste und Kontakte zur Verfügung gestellt werden. Sie solle in Kürze freigeschaltet und schrittweise erweitert werden. Alle anderen Systeme, Server und Datenbanken des Landratsamtes, der Schulen oder der Gemeinden sowie andere durch den Kommunalen IT-Service betreute Institutionen und Unternehmen seien nicht betroffen.

Immer wieder kommt es in Thüringen vor, dass Internetseiten von öffentlichen Einrichtungen angegriffen werden und Internetportale nicht erreichbar sind. 2024 wurden beispielsweise nach Ministeriumsangaben rund 2,1 Millionen Cyberattacken gegen das Landesdatennetz registriert. Sieben Angriffe richteten sich gezielt gegen einzelne Systeme der Landesverwaltung.