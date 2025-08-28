Die Berliner bezwingen am ersten Spieltag der Champions Hockey League Storhamar Hamar. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht.

Hamar - Die Eisbären Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL) gestartet. Der deutsche Meister gewann sein erstes Spiel gegen den norwegischen Meister Storhamar Hamar nach einem dominanten Auftritt mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Leonhard Pföderl (4. Minute), Mitch Reinke (33.) und Korbinian Geibel (57.) erzielten die Treffer für die Berliner. Schon am Samstag (20.20 Uhr) steht das nächste Spiel in der Königsklasse an. Dann treffen die Eisbären in Österreich auf den Klagenfurter AC.

Das ist das beste CHL-Ergebnis der Eisbären

In der Vorrunde trifft jedes der insgesamt 24 Teams auf sechs unterschiedliche Gegner. Alle Mannschaften werden in einer Gesamttabelle aufgeführt. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale.

In der DEL waren die Eisbären zuletzt das Maß der Dinge. In der Champions League hingegen konnte der Club bislang nicht die großen Erfolge feiern. In der Vorsaison erreichten die Hauptstädter erstmals das Viertelfinale in der CHL.