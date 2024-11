Die Feuerwehr rückt in Berlin zu einem Brand aus. Als sie dort eintrifft, lodern in einer Wohnung im Dachgeschoss die Flammen. Für fast alle Menschen im Haus geht die Sache glimpflich aus.

Berlin - Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Berlin-Pankow ist ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr stand die Wohnung in Flammen, als die Einsatzkräfte in der Grunowstraße eintrafen. Alle Menschen, die sich in dem Haus befunden hätten, seien hinausgebracht worden. Die brennende Wohnung sei durch das Feuer und die Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.