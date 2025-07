In der Uckermark gerät ein Gebäude in Brand. Der Sachschaden ist hoch. Verletzt wird niemand - das Haus ist unbewohnt.

Schwedt/Oder - Beim Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Laut Angaben der Polizei beläuft sich dieser nach ersten Erkenntnissen auf rund 200.000 Euro.

Weshalb das unbewohnte Gebäude am Montagabend in Brand geriet, war zunächst unklar. Der Dachstuhl stand bereist vollständig in Flammen, als die Feuerwehr eintraf, hieß es. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.