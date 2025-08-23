Das Dach eines Hauses steht in Flammen. Die Feuerwehr arbeitet bis spät in die Nacht an der Löschung. Am Morgen kommen die Flammen zurück.

Bersteland-Niewitz - Mit Dutzenden Einsatzkräften ist die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag nach Bersteland-Niewitz ausgerückt. Dort brannte in der Nähe von Lübben (Dahme-Spreewald) der komplette Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses, wie die Leitstelle Lausitz mitteilte. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zunächst berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Zunächst löschten etwa 50 Feuerwehrleute in der Nacht das Feuer. Am frühen Morgen wurden die Flammen jedoch durch einen herabstürzenden Dachbalken erneut entfacht. Gegen Mittag war das Feuer vollständig gelöscht. Das Gebäude liegt an einem Waldstück. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf umliegende Bäume übergriffen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.