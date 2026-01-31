Gut 50 Feuerwehrleute, zwei Drehleitern und gesperrte Straßen: In Britz steht der Dachstuhl eines Hauses in Flammen. Was bislang über den Brand bekannt ist.

Berlin - Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Britz im Bezirk Neukölln ist am Morgen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz aus, der sich über mehrere Stunden hinzog. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf dpa-Anfrage sagte.

Die Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brandbeginns im Haus an der Backbergstraße befanden, konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten waren gegen Mittag noch nicht abgeschlossen.

Auch Drehleitern im Einsatz

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 9.45 Uhr. An dem Einsatz waren dem Feuerwehrsprecher zufolge gut 50 Feuerwehrkräfte beteiligt. Um den Brand zu löschen, seien auch zwei Drehleitern zum Einsatz gekommen. Der Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes sei weitgehend ausgebrannt.

Unter anderem die Backbergstraße sei für die Löscharbeiten abgesperrt worden, um Platz für die Einsatzfahrzeuge zu haben, so der Feuerwehrsprecher. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt und Teil der polizeilichen Ermittlungen.