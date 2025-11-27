Chemnitz - Chemnitzer Feuerwehren haben einen Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Kasernengebäude in der Nacht schnell unter Kontrolle bringen können. Die Einsatzkräfte waren etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht alarmiert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen hatten beim Eintreffen der Feuerwehrleute demnach eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern erfasst. Man habe eine Ausbreitung des Feuers verhindern können.

Die Feuerwehr fand keine Personen in dem Gebäude vor. Mit der Wärmebildkamera einer Drohne konnte die Brandstelle von außen weiter beobachtet werden. Laut Feuerwehr waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.