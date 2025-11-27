Wer Lotto spielt, unterstützt auch gemeinnützige Vorhaben. In Sachsen-Anhalt können davon jetzt 22 Projekte aus den Bereichen Sport, Soziales, Umweltbildung und Kultur profitieren.

Magdeburg - Lotto-Gelder für einen guten Zweck: Knapp zwei Dutzend Projekte in Sachsen-Anhalt profitieren jetzt von Fördermitteln der Lotto-Toto GmbH des Landes. Der Aufsichtsrat habe auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr 982.000 Euro für 22 gemeinnützige Vorhaben bewilligt, teilte die Gesellschaft mit. Knapp die Hälfte des Geldes geht an den Sport, etwa für die Durchführung von Trainingslagern und Wettkämpfen im kommenden Jahr sowie für die Anschaffung neuer Sportgeräte.

Lotto-Gelder für soziale Zwecke

Mit insgesamt 172.000 Euro werden drei soziale Projekte begleitet. Dazu zählen die Stiftung Familie in Not, die unverschuldet in finanzielle Not geratenen Alleinerziehenden, werdenden Müttern oder jungen Familien beispielsweise bei der Anschaffung von Haushaltsgeräten oder einer Erstausstattung für Babys hilft. Zudem wird das Familienbildungs- und -Begegnungsprogramm Elan des DRK-Landesverbandes erneut gefördert.

Geld für „Waldfuchs“-Projekt

Im Bereich der Umwelt sichert die Lottoförderung die Weiterführung des „Waldfuchs“-Projektes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ab. Seit 2008 nehmen jährlich mehr als 200 Kindereinrichtungen in Sachsen-Anhalt an dem Projekt teil. Etwa 3.000 Mädchen und Jungen im Vorschulalter und Kinder mit Förderbedarf erfahren an Waldtagen Wissenswertes über Fauna und Flora. Sie werden von Förstern, Jägern oder Landwirten sowie Waldpädagogen begleitet und absolvieren eine „Waldfuchs“-Prüfung.

Auch Schmalspurdampflok „Emma“ soll profitieren

Auch die Kultur kommt in den Genuss von Lotto-Geldern. Neben den Telemann-Festtagen in Magdeburg, den Händel-Festspielen in Halle und dem Kurt Weill Fest in Dessau-Roßlau wird die letzte Phase des Wiederaufbaus der Schmalspurdampflok „Emma“ durch den Traditionsverein Kleinbahnen des Kreises Jerichow I gefördert. Bis Ende 2026 ist eine Inbetriebnahme der historischen Lok geplant. Zudem erhalten mehrere Ausstellungen Geld.

Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen etwa 40 Cent gemeinnützigen Vorhaben zugute. Über Anträge auf Förderung von bis zu 15.000 Euro wird monatlich entschieden. Anträge, die über dieser Summe liegen, werden quartalsweise im Lotto-Beirat beraten und vom Aufsichtsrat abgesegnet. 2025 hat Lotto Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben bisher etwa 340 Projekte mit rund 5,6 Millionen Euro gefördert. Seit 1991 waren es mehr als 12.500 Vorhaben mit etwa 245 Millionen Euro.