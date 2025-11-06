Für Hertha gibt es wieder ein Zweitliga-Duell, zu Union kommt der Rekord-Pokalsieger Bayern. Jetzt hat der DFB die Partien angesetzt.

Berlin - Das DFB-Pokal-Achtelfinale von Union Berlin gegen den FC Bayern München wird im Free-TV gezeigt. Die Partie im Stadion An der Alten Försterei wird am 3. Dezember um 20.45 Uhr angestoßen und von Sky sowie dem ZDF übertragen, wie der DFB mitteilte. Unions Stadtrivale Hertha BSC empfängt einen Tag vorher den 1. FC Kaiserslautern (18.00 Uhr/Sky).

Kurios: Am kommenden Wochenende stehen für die Berliner Clubs genau die gleichen Begegnungen an. Seine Reaktion darauf, dass die Bayern auch im Pokal der Gegner sind, wollte Union-Trainer Steffen Baumgart bei der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel nicht verraten. „Dann habe ich wieder ein Problem, weil das den kleinen Kindern erklärt werden muss“, scherzte er.