Darmstadt 98 ist bei Holstein Kiel nicht die bessere, aber effektivere Mannschaft. Das reicht am Ende für einen Punkt.

Kiel - Darmstadt 98 ist mit einem Unentschieden bei Holstein Kiel zumindest vorläufig an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Bundesliga-Absteiger und die Hessen trennten sich in einer intensiven Partie auf gehobenem Niveau 1:1 (0:0).

Isac Lidberg sorgte in der 54. Minute mit seinem achten Saisontor für Darmstadts Führung, David Zec (66.) glich noch für Kiel aus, das im Tabellen-Mittelfeld bleibt. Die Gäste verpassten den vierten Erfolg in Serie, durften mit dem Punkt aber zufrieden sein.

Die Kieler hätten zur Pause eigentlich führen müssen. Bei einem Flachschuss von Phil Harres war Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen erstmals gefordert (16.). Kurz darauf parierte Schuhen einen Kopfball von Steven Skrzybski aus kurzer Distanz (19.). John Tolkin traf aus bester Position nur das Außennetz (42.). Darmstadt brachte bei seinen wenigen Möglichkeiten den Ball nicht auf das Tor.

Lidberg bestraft Kieler Chancenwucher

Gegen Ende der ersten Hälfte blieb es für einige Minuten ruhig im Stadion. Nach Angaben von Holstein Kiel gab es einen Einsatz von Sanitätern. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Nachdem Harres gegen Schuhen die nächste Chance vergab (51.), bestrafte Lidberg dies. Darmstadts Top-Stürmer traf nach einer Einzelaktion flach aus 18 Metern. Der verdiente Ausgleich gelang Zec per Schuss in den Torwinkel nach schöner Kombination. Schuhen lenkte kurz vor dem Abpfiff noch einen Distanzschuss von Kasper Davidsen über die Latte.