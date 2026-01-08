Die Wagner-Brüder treffen, ein Foto mit dem NBA-Pokal und Autogramme von Ex-Profis: Darauf können sich Basketball-Fans freuen.

Berlin - Mit deutschen Welt- und Europameistern im Gepäck kommt die beste Basketball-Liga der Welt nach Berlin. Für die Wagner-Brüder Franz und Moritz von den Orlando Magic ist das erste reguläre NBA-Saisonspiel in Deutschland die Rückkehr in ihre Heimatstadt. Auch Tristan da Silva dürfte im Spiel des Teams aus Florida gegen die Memphis Grizzlies auf dem Parkett stehen. Wie schon die NFL im vergangenen November bietet die NBA Fans rund um das Spiel am 15. Januar (20.00 Uhr/Amazon Prime) viele Events und Aktionen.

Das „NBA House“ vom 9. bis 11. Januar

In der Uber Eats Music Hall können Besucher und Besucherinnen auf einem echten NBA-Halbfeld ihr Können unter Beweis stellen. Dazu sind Fotos mit dem Pokal für den NBA-Champion, der Larry O’Brien Trophy, möglich und per interaktiver Foto-Aktion können berühmte Dunks nachgeahmt sowie Preise gewonnen werden. Auch Auftritte von früheren NBA-Spielern wie Mickael Pietrus (Sonntag, 16 Uhr) sind geplant. Geöffnet ist von 12 bis 20 Uhr. Kostenfreie Tickets kann man sich auf der Internetseite der Liga zum Spiel in Berlin sichern.

Der „Magic Kiez“

Das Team der Wagner-Brüder hat sein Hauptquartier im Magenta Mitte. Weitere frühere Magic-Spieler wie Marcin Gortat, Nick Anderson und Hedo Turkoglu sowie das Maskottchen Stuff werden zu Gast sein. Es gibt Gewinnspiele und interaktive Möglichkeiten für Fans. Geöffnet ist am 10., 12., 13. und 14. Januar von 12-20 Uhr. Am Tag des Spiels bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei und ohne Ticket möglich. Dazu plant das Team aus Florida an einigen Tagen Autogrammstunden an anderen Orten in der Hauptstadt.

Die Wagner-Brüder und „White Chocolate“ treffen

Auch der Basketball-Shop „Kickz“ am Kurfürstendamm ist Teil des Programms. Am 14. Januar gibt es im Laden ein Meet und Greet mit den Wagner-Brüdern von 16 bis 17 Uhr. Fans werden gebeten, früh zu kommen, um sich einen Platz zu sichern. Am Vorabend (18 Uhr) gibt es ein Panel mit Ex-Magic- und Grizzlies-Profi Jason Williams, der danach auch Autogramme schreibt. Williams bekam während seiner aktiven Zeit den Spitznamen „White Chocolate“ für seine spektakuläre Spielweise.

Basketball-Kurse und Nachhaltigkeit

Während der Woche werden zahlreiche Basketball-Kurse für Jugendliche und Jugend-Trainer veranstaltet, darunter auch ein Kurs mit Williams für Rollstuhlbasketball. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dafür sind bereits ausgewählt. Gäste sind Ex-Profis und am 14. Januar auch die Teams selbst. Dazu nehmen die Spieler am Aktionen für Nachhaltigkeitsprojekte der Liga teil.

Viewing Party

Für Fans ohne Ticket, die das Spiel in einer großen Gruppe erleben wollen, bietet die Liga ein Public Viewing in der Uber Eats Music Hall an. Geöffnet wird am Spieltag um 18.30 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro auf der Internetseite zum Spiel.

Die Liga kommt zum ersten Mal für ein reguläres Saisonspiel nach Berlin. (Symbolbild) Michael Kappeler/dpa