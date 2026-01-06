Eine tropische Lichtshow und die Namenssuche für ein Koala-Jungtier am Jahresbeginn, Veranstaltungen für Jung und Alt im Laufe des Jahres. Der Leipziger Zoo stellt das Programm für 2026 vor.

Leipzig - Der Zoo Leipzig hat sein Programm für 2026 vorgestellt und auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. „Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Mit zahlreichen Entdeckertagen, einem großen Kinderfest im September und Aktionen in den Sommerferien und an Halloween seien im Leipziger Zoo im Jahr 2026 Veranstaltungen für Jung und Alt im Programm.

Magisches Tropenleuchten und Koala-Jungtier

Zu Beginn des Jahres (8. Januar bis 8. Februar) taucht das Festival „Magisches Tropenleuchten“ den Zoo für vier Wochen in besonderes Licht. Nach Einbruch der Dunkelheit werden bis Anfang Februar von Donnerstag bis Sonntag die Tropenhalle und Teile des Zoogeländes durch Lichtinstallationen in bunte Farben getaucht.

Für das neugeborene Koala-Jungtier sucht der Zoo noch bis zum 19. Januar einen neuen Namen. Besucherinnen und Besucher sind dazu aufgerufen, Namensvorschläge für das junge Koala-Weibchen einzureichen. Bisher seien bisher knapp 500 Vorschläge eingereicht worden, teilte der Zoo mit.

Weniger Besucher als im Vorjahr

Im Jahr 2025 verzeichnete der Leipziger Zoo einen leichten Besucherrückgang im Vergleich zum Vorjahr. 1,66 Millionen Menschen besuchten den Zoo im vergangenen Jahr. 2024 seien noch 1,7 Millionen Besucher gezählt worden.