Wittenberg - Wie in mehreren anderen Regionen Sachsen-Anhalts soll künftig auch im Landkreis Wittenberg dauerhaft geflaggt sein. Start ist am Freitag (23. Mai), dem Tag des Grundgesetzes, wie der Landkreis mitteilte. „Der Landrat, der Oberbürgermeister sowie die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Landkreis Wittenberg haben gemeinsam entschieden, ab diesem Datum an allen öffentlichen Gebäuden, an denen dies technisch möglich ist, eine dauerhafte Beflaggung vorzunehmen.“ Es sollen die Flaggen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der jeweiligen Kommune gehisst werden. Das gilt schon in mehreren Landkreisen und Städten im Land.