Kein eigenes Schauspiel-Ensemble, offene Führungsfragen, prominente Namen im Gespräch: Steht das Theater in Brandenburg an der Havel vor einem Neubeginn?

Welche Zukunft hat das Theater in der Stadt Brandenburg an der Havel? Der Aufsichtsrat befasst sich mit der Entwicklung des Hauses. (Archivbild)

Brandenburg an der Havel - Der Aufsichtsrat des Theaters in Brandenburg an der Havel will heute über die künftige künstlerische Leitung des Hauses beraten. Das teilte ein Sprecher von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) auf Anfrage mit. Vor Wochen war die Rede davon, dass sich die Schauspielerin Anna Loos, die in Brandenburg an der Havel geboren ist, für das Theater engagieren wolle. Konkrete Pläne wurden jedoch nicht genannt.

Ob bei der Aufsichtsratssitzung bereits eine Entscheidung über eine neue künstlerische Leitung des Theaters getroffen wird, blieb unklar. Die Dramaturgin nehme derzeit die Aufgaben in Vertretung des früheren Intendanten wahr, hieß es. Oberbürgermeister Scheller ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Theater GmbH.

Das Theater verfügt derzeit nicht über ein eigenes Schauspiel-Ensemble. Der frühere Intendant Alexander Busche hatte das Haus zudem im Sommer verlassen. Die Stadt hatte vor Wochen mitgeteilt, die Schauspielerin Loos und Regisseur Leander Haußmann hätten ihr Interesse signalisiert, das Theater beim Aufbau eines eigenen Ensembles zu unterstützen.