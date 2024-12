Mitten in der Nacht bricht in einem Wohnhaus in Oranienburg ein Feuer aus - doch die Bewohner haben Glück.

In einem Einfamilienhaus in Oranienburg ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Oranienburg - In einem Einfamilienhaus in Oranienburg hat es aufgrund eines technischen Defekts am Kamin in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Das Feuer sei innerhalb der Fassade des Hauses zwischen Schornstein und Kamin entfacht und relativ glimpflich verlaufen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell in den Griff bekommen, niemand sei verletzt worden. Das Haus sei weiterhin bewohnbar und der Sachschaden liege bei circa 45.000 Euro.