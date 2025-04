Kiel - Die Handball-Bundesligisten THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen stehen im Final Four der European League. Das deutsche Trio absolvierte seine Viertelfinal-Rückspiele erfolgreich und qualifizierte sich für die Endrunde am 24. und 25. Mai in Hamburg.

Kiel besiegte Limoges Handball aus Frankreich nach einem 26:26 im ersten Duell mit 35:30 (16:15), Flensburg feierte nach dem 29:26 mit dem 35:29 (17:12) den zweiten Sieg über GOG Gudme aus Dänemark und Melsungen ließ dem 28:27 ein deutliches 32:22 (15:8) bei Bidasoa Irun in Spanien folgen. Dazu schaffte der französische Club Montpellier HB den Sprung ins Final Four. Die Halbfinals werden am Mittwoch in Wien ausgelost.

Die Franzosen spielten bei ihrem ersten Auftritt in der Kieler Arena zunächst selbstbewusst auf. Aus einem 3:6-Rückstand in der 10. Minute machte Europapokal-Debütant Limoges eine 13:11-Führung (24.).

Jicha-Auszeit sorgt für Wende im Kieler Spiel

Erst nach einer Auszeit von Trainer Filip Jicha, einer Umstellung auf eine aggressivere Abwehr und durch konsequentere Abschlüsse bekam der THW das Spiel besser in den Griff. Emil Madsen sorgte mit seinem Treffer zum 21:18 (37.) für die erste Drei-Tore-Führung der Gastgeber.

Aktivposten bei den Kielern war Kapitän Domagoj Duvnjak. Mit einem spektakulären Wurf hinter dem Rücken brachte der Kroate seine Mannschaft mit 25:21 in Führung (43.) Bei den Franzosen schwanden nun zusehends die Kräfte. THW-Rechtsaußen Bence Imre ebnete mit dem 29:23 (47.) den Weg zum Sieg.