Ab Januar wird weniger Steuer beim Restaurantbesuch fällig. Flächendeckende Preissenkungen für Kunden wird es der Branche zufolge aber nicht geben. (Symbolbild)

Dresden - Von der Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie zum 1. Januar verspricht sich die Branche in Sachsen einen „Befreiungsschlag“. Dies werde helfen, die gastronomische Vielfalt zu erhalten, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes, Axel Klein. Die Betriebe erhielten damit wieder Spielraum für Investitionen. Vor allem auf dem Land, wo in den vergangenen Jahren zahlreiche Gasthöfe schließen mussten, hoffe der Landesverband auf eine Trendumkehr.

Panter: Steuersenkung sichert Arbeitsplätze

Der Bundesrat gab am Freitag mit Stimmen aus Sachsen grünes Licht für eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in diesem Bereich von 19 auf 7 Prozent. „Viele Unternehmen in der Gastronomie kämpfen derzeit mit hohen Kosten und schwierigen Rahmenbedingungen“, erklärt Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Durch die Steuersenkung werde die Gastronomie gestärkt und so Arbeitsplätze gesichert. „Eine funktionierende Gastronomie ist für den lebendigen Tourismus im Reiseland Sachsen maßgeblich“, ergänzt Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU).

Zwar würden manche Wirte im neuen Jahr ihre Speisen günstiger anbieten, flächendeckende Preissenkungen auf den Speisekarten seien aber nicht zu erwarten, sagt Klein. Auswirkungen habe der niedrigere Steuersatz aber nicht nur auf Restaurants. Auch die Gemeinschaftsgastronomie und Caterer, die Millionen Menschen in Schulen, Kitas, Kantinen und Krankenhäusern mit frisch zubereiteten Speisen versorgten, würden mit dem Schritt gestärkt.