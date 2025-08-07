Seit dem Terrorangriff auf Israel gibt es in Berlin zahlreiche Demonstrationen. Häufig protestieren Menschen gegen den Gaza-Krieg. Andere erinnern an das Schicksal gefangener Israelis.

Zahlreiche Menschen nehmen an einer proisraelischen Demonstration in Berlin-Mitte teil.

Berlin - Zu einer proisraelischen Demonstration haben sich in Berlin-Mitte zahlreiche Menschen versammelt und die Freilassung der verbliebenen Geiseln gefordert. Unter dem Motto „Gefangen seit 670 Tagen: Wir fordern Freiheit für die Hamas-Geiseln!“ zogen nach Polizeiangaben rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Straße Unter den Linden.

Die Polizei sprach von einem „recht ruhigen Verlauf“. Sie begleitete die Versammlung mit einem Großaufgebot.

An der Spitze der Demonstration trugen Menschen ein Banner mit der Aufschrift „Bring them home now“ („Bringt sie jetzt nach Hause“). Auf einem anderen Banner halten lautete die Aufschrift „Stop Paliwashing Antisemitism! Fight Islamism!“. Viele Menschen schwenkten Israel-Fahnen und zeigten Fotos der Geiseln.

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, veröffentlichte bei der Onlineplattform X eine Aufnahme von der Kundgebung und bedankte sich.

Bei dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 wurden nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt. Nach den Angaben werden noch 50 Menschen im Gazastreifen festgehalten, von denen noch 20 am Leben sein sollen.