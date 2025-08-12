Seit 100 Jahren darf in Berlins Innenstadt nicht mehr in der Spree gebadet werden. Viele Menschen in Berlin finden, das sollte sich ändern. Ihren Protest wollen sie am Land und im Wasser zeigen.

Berlin - Zu einer Demonstration gegen das seit 100 Jahren bestehende Badeverbot in der Spree hat der Verein Flussbad Berlin aufgerufen. Bei der sogenannten Mitschwimm-Demo am Dienstag (ab 16.30 Uhr) wollen zahlreiche Teilnehmer aus Protest buchstäblich baden gehen. Zuvor ist am Schinkelplatz in der Nähe der Museumsinsel in Berlin-Mitte eine Kundgebung geplant.

Bereits Mitte Juni gab es eine erste Mitschwimm-Demo mit mehreren Hundert Menschen. „Leider haben aber all diese Stimmen bislang weder die zuständige Verwaltung noch den Berliner Senat dazu bewogen, das Berliner Badeverbot aufzuheben“, kritisierten die Organisatoren. „Deshalb legen wir nach und demonstrieren erneut.“ Ob das tatsächlich auch im Fluss möglich ist, hängt den Angaben zufolge von der Wetterlage und der aktuellen Wasserqualität ab.