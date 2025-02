Berlin - Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben in Berlin zahlreiche Menschen für Frieden und gegen Russland demonstriert. Weit mehr als 1000 Demonstranten liefen am Montagabend auf der Straße Unter den Linden zum Brandenburger Tor, das in den Nationalfarben der Ukraine blau und gelb angestrahlt wurde.

Die Demonstranten trugen Fahnen, Schilder und Transparente. Sprechchöre richteten sich gegen Russland. „Russia is a Terrorist State“ stand auf Plakaten, auf weiteren wurden der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump beschimpft. „Russischer Friede ist Völkermord“, hieß es an anderer Stelle auf Englisch.

Wegner: Engagement und Solidarität ungebrochen

Bei einer Kundgebung am Abend wollten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) sprechen. „Heute setzen wir erneut gemeinsam ein Zeichen“, teilte Wegner dazu mit. „Unser Engagement und unsere Solidarität ist ungebrochen. Europa steht zusammen. Berlin steht zusammen.“ Berlin hat eine Städtepartnerschaft mit Kiew. Aktuell leben laut Senat rund 54.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin.



Am 24. Februar 2022 hatte Putin seiner Armee im Morgengrauen den Befehl zum Einmarsch in das Nachbarland gegeben. Seitdem sieht sich die Ukraine in ihrer Existenz bedroht. Schätzungen zur Zahl der Toten in dem Krieg gehen in die Zehntausende oder womöglich sogar Hunderttausende. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zuletzt von mehr als 46.000 getöteten Soldaten.