Nach einer Demonstration in Leipzig musste ein Polizist im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei berichtet von mehreren Straftaten während des Aufzuges.

Ein Polizist ist im Zusammenhang mit einer Demo verletzt worden. (Symbolbild)

Leipzig - Bei einer Demonstration zur Lage in Syrien ist in Leipzig ein Polizist im Einsatz verletzt worden. Der Beamte habe im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Demonstration am Dienstagabend seien verschiedenen Straftaten wie Sachbeschädigung, Körperverletzung und Landfriedensbruch begangen worden.

Die Demonstration sei mit rund 300 Teilnehmern gestartet, aber zwischenzeitlich auf bis zu 750 Menschen angewachsen. Die Polizei hatte mehr als 100 Beamte im Einsatz.

Deutschlandweit gibt es derzeit zahlreiche pro-kurdische Demonstrationen. Hintergrund ist die angespannte Situation im Norden Syriens.