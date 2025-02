Frankfurt/Oder - In Frankfurt (Oder) hat es am Nachmittag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus gegeben. Wenige Tage vor der Bundestagswahl wollte der Veranstalter „Frankfurt bleibt bunt“ damit nach eigenen Angaben ein „lautes und buntes Zeichen“ gegen Hass und für demokratische Werte setzen. Neben der Kundgebung veranstaltete das Bündnis eine „Familiendisco“.

Klimademos in Potsdam und Eberswalde

Gut eine Woche vor der Bundestagswahl am 23. Februar gingen auch in anderen Städten Brandenburgs Menschen auf die Straße – für Demokratie, Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus. Die Klimabewegung Fridays for Future hatte zu einer bundesweiten Protestaktion aufgerufen. Menschen demonstrierten in Potsdam und Eberswalde für den Klimaschutz - aber auch gegen Rechtsextremismus.

Protest-Spaziergang in Brandenburg an der Havel

Bei einer Demo in Brandenburg an der Havel rief das Bündnis „Zusammen in Brandenburg“ zum Wählen auf. Dazu organisierte das Bündnis einen Spaziergang am Nachmittag, um für „Demokratie, Vielfalt, Respekt und Menschenwürde“ zu werben.

„Winter-CSD“ in Potsdam am Samstag

Am Samstag gehen die Demonstrationen weiter. Dann ist in Potsdam ein „Winter-CSD“ geplant. Demos gibt es außerdem etwa in Wandlitz, wo es eine Menschenkette vor dem Rathaus geben soll. Auch in Treuenbrietzen, Königs Wusterhausen und Luckenwalde wollen Bürger für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus demonstrieren. In Kyritz ist ein Lichterumzug und eine „bunte Brandmauer“ angekündigt.