Demos von Fridays for Future in Halle und Magdeburg

Halle - Hunderte Anhänger der Bewegung Fridays for Future haben auch in Sachsen-Anhalt für mehr Klimaschutz demonstriert. In Halle zählten die Veranstalter zum Beginn rund 700 Demonstranten, in Magdeburg sollen es 300 gewesen sein, wie ein Sprecher mitteilte. Die Demonstrationen sind Teil eines internationalen Aktionstages. Im Rahmen des sogenannten globalen Klimastreiks rief die Klimagruppe weltweit zu Protesten auf. Allein in Deutschland waren den Angaben nach in mehr als 100 Städten Demonstrationen geplant.