Barcelona - Dieser große Sieg mit dem FC Barcelona über seinen Ex-Club FC Bayern München tat Hansi Flick sichtlich gut. Auch wegen der Strahlkraft, die das hohe 4:1 (3:1) in der Champions League im Olympiastadion von Barcelona in seiner Heimat Deutschland hat.

Allerdings mochte der 59-Jährige, der die Bayern 2020 zum Triple und als Chefcoach in anderthalb Jahren zu insgesamt sieben Titeln führte, aber dann als Bundestrainer scheiterte, am Mittwochabend „überhaupt nicht von Genugtuung“ sprechen. Viel lieber wolle er „positiv nach vorne schauen“. Flick genoss den Abend und rühmte vor allem sein aktuelles Team.

„Ich genieße das auch“

Er betonte, dass er in der Gegenwart lebe und nicht so sehr auf die Vergangenheit schauen wolle. „Ich habe mit Barça ein neues Kapitel aufgeschlagen in meinem Leben. Ich mag den Verein. Ich genieße das auch“, sagte er in der Pressekonferenz. Den angefangenen Weg wolle er auch „gut zu Ende bringen“. Es sei aber noch viel zu früh in der Saison, um von möglichen Titeln zu sprechen.

„Ich bin stolz auf das, was die Mannschaft geleistet“, sagte er. Nachdem Flick den FC Barcelona 2020 beim Königsklassen-Finalturnier in Lissabon als Bayern-Coach mit einem historischen 8:2 im Viertelfinale gedemütigt hatte, gab er den Katalanen nun ausgerechnet gegen den jahrelangen Angstgegner aus München mit dem klaren Sieg den Stolz zurück.

„Wir nehmen das Ergebnis gerne mit. Mit solchen Teamleistungen kann man viel erreichen“, sagte Flick. Am Samstagabend steht für ihn mit Barça gleich das nächste große Spiel beim Erzrivalen Real Madrid in der spanischen Liga an. „Mit einem solchen Sieg im Koffer nach Madrid zu fahren, das ist gut. Alle freuen sich auf den Clásico.“ Den dreifachen Torschützen Raphinha hob er aus seiner Mannschaft noch hervor: „So einen Spieler habe ich noch nicht gehabt als Trainer.“

Bayern-Boss Dreesen: „Hansi Flick, Gratulation“

Bayern-Trainer Vincent Kompany gratulierte seinem Vor-Vor-Vorgänger Flick direkt nach dem Abpfiff am Spielfeld. Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erwähnte den Ex-Coach in seiner Bankettrede im Bayern-Teamhotel: „Auch wenn es schmerzt, muss man sagen: Hansi Flick, Gratulation! Er hat mit seinem Team zurecht gewonnen.“