Ein nächtlicher Brand an der Charité, eine Böllerexplosion in Neukölln: Die Polizei prüft, ob Extremisten hinter Angriffen mit illegaler Pyrotechnik stecken.

Berlin - An zwei großen Berliner Krankenhäusern ist es zu einer möglicherweise politisch motivierten Brandstiftung und einer Explosion durch Pyrotechnik gekommen. In beiden Fällen waren Klinikbereiche zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen betroffen. Ermittelt wird vom Staatsschutz im LKA, der für Taten von politischen Extremisten zuständig ist, und von den Experten für Sprengstofftechnik.

Warum die Anschläge Krebseinrichtungen zweier Krankenhäuser trafen und welche Hinweise in Richtung politischer Extremismus der Polizei vorlagen, war zunächst unbekannt.

Vivantes: Erheblicher Sachschaden

An dem großen Krankenhaus in Berlin-Neukölln kam es in der Nacht zu Dienstag um 01.14 Uhr zu einer Detonation. Der Krankenhauskonzern Vivantes bestätigte, dass erheblicher Sachschaden am Eingang zur Klinik für Strahlentherapie, die für Tumorbestrahlung zuständig ist, entstand.

„Es sind Fensterscheiben und eine Tür beschädigt worden“, sagte ein Sprecher. Der Tresen in der Anmeldung direkt im Eingangsbereich habe kurzfristig gebrannt. Der Empfang und der Wartebereich seien zunächst nicht zu benutzen, Patienten müssten durch eine Nebentür hineingehen. Der Klinikbetrieb laufe ansonsten ungestört.

Es gebe den Verdacht des Einsatzes von illegaler Pyrotechnik, also etwa Böllern, so die Polizei. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei sperrte den Bereich im Ortsteil Buckow weiträumig ab. Im Internet richtete sie ein Hinweisportal ein.

Krebszentrum der Charité

An der Uniklinik Charité in Mitte wurde laut Polizei gegen 02.05 Uhr an einem Gebäude des Krebszentrums in der Invalidenstraße in der Nacht ein Feuer gelegt. Die Charité bestätigte, dass es nachts an einem Eingangsbereich brannte. Dabei seien keine Menschen verletzt worden.

Der Klinikbetrieb sei davon jedoch nicht betroffen, die Versorgung der Patienten laufe uneingeschränkt weiter. Zu sehen waren Brandspuren an einer Fassade und einer Tür.

Kugelbombe? Gewerkschaft der Polizei besorgt wegen Silvester

Die Schäden durch die Explosion in Neukölln in Verbindung mit dem Hinweis der Polizei lassen an die sogenannten Kugelbomben denken. Mehrfach wurden solche größeren Feuerwerkskörper, die in Deutschland für den privaten Gebrauch verboten sind, aber aus dem Ausland eingeschmuggelt werden, in Silvesternächten der vergangenen Jahre gezündet. Als Folge zersplitterten Scheiben in der Umgebung, brennende Teile flogen durch die Gegend, teilweise wurden auch Menschen verletzt. Die Polizei bestätigte das im aktuellen Fall aber zunächst nicht.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ahnt schon Probleme an Silvester. Wer mit illegaler Pyrotechnik hantiere, begehe Straftaten und riskiere schwerste Verletzungen und auch den Tod von Menschen. „Wir blicken auch aufgrund des heutigen Morgens mit Sorge auf die Silvesternacht, weil es dann vor allem unsere Kollegen bei Feuerwehr und Polizei sind, die gezielt mit Pyrotechnik angegriffen werden und diejenigen, die den Jahreswechsel für ihre Gewaltphantasien missbrauchen, Waffen an die Hand bekommen und in der Masse untergehen.“