Während in der freien Wirtschaft in vielen Branchen händeringend nach Azubis und Facharbeitern gesucht wird, scheint die Nachfrage beim Thüringer Verwaltungsdienst groß zu sein.

517 Bewerbungen auf 54 Ausbildungs- und Studienplätze - das Landesverwaltungsamt ist zufrieden mit dem Interesse an einer Karriere im mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst. (Symbolbild)

Erfurt - Von solchen Bewerberzahlen können einige Unternehmen nur träumen: Für die 54 Ausbildungs- und Studienplätze im mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst hat das Landesverwaltungsamt dieses Jahr 517 Bewerbungen gezählt. 21 Frauen und Männer wurden demnach als Regierungssekretäranwärter für den mittleren Dienst eingestellt, sowie 33 als Anwärterinnen und Anwärter für ein Regierungsinspektor-Amt.

Im Durchschnitt waren die Neueingestellten den Angaben nach 27,9 Jahre alt. Eine Karriere im öffentlichen Dienst sei zunehmend attraktiv, hieß es in einer Mitteilung des Landesverwaltungsamts. Aber auch das Bewerben auf Ausbildungsmessen und Informationsveranstaltungen sowie in den Schulen habe das Interesse potenzieller Nachwuchskräfte deutlich gesteigert.