Ehrenamtliche Rettungsschwimmer passen an vielen Badestellen im Land auf. Sie können tödliche Unfälle aber nicht immer verhindern. In diesem Jahr sind die Zahlen aber deutlich zurückgegangen.

Magdeburg/Lübeck - Die Zahl der Badetoten ist bisher in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG starben bislang drei Menschen bei Badeunfällen. Im Jahr zuvor waren es 14 Menschen. Bundesweit ging die Zahl der Badetoten nur leicht zurück. Als Grund nannte die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt, den regenreichen Juli. Im Juni hatte die Zahl der Badetoten deutschlandweit noch deutlich über dem Vorjahreswert gelegen.