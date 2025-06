Wegen des Kriegs im Nahen Osten sind die Deutsch-Israelischen Literaturtage am 19. und 22. Juni in Berlin abgesagt.

Berlin - Die Deutsch-Israelischen Literaturtage in Berlin sind wegen der Eskalation im Nahen Osten abgesagt. „Angesichts der veränderten Sicherheitslage im Nahen Osten seit dem 13. Juni ist ein solches Zusammentreffen in Berlin nun nicht mehr möglich“, teilten die Organisatoren am Abend mit.

Eine Ausreise israelischer Autoren sei derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin. „Unsere Gedanken gelten allen Menschen vor Ort, die mit Angst und Ungewissheit in die Zukunft blicken.“

Die Literaturtage mit Lesungen und Diskussionen sollten am 19. und 22. Juni in Berlin stattfinden. Der Krieg zwischen Israel und Iran mit Raketenangriffen dauerte am Montag an.

„Als veranstaltende Institutionen werden wir in den nächsten Wochen zusammenkommen und unter Berücksichtigung der Entwicklungen vor Ort über die nächsten Schritte beraten“, teilten die Organisatoren mit.

Die Deutsch-Israelischen Literaturtage sind eine Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung, der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum und des Goethe-Instituts.