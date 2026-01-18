Hotels und Gastronomie klagen über Fachkräftemangel - die Grenzregion Spree-Neiße im Osten Brandenburgs reagiert nun unter anderem mit einer neuen Online-Plattform für junge Menschen. (Symbolbild)

Forst - Hotels und Restaurants beklagen eine Fachkräftelücke, suchen nach Köchen und anderen Mitarbeitern: Der Landkreis Spree-Neiße im Osten Brandenburgs will nun gemeinsam mit seinen polnischen Nachbarn Jugendliche und Tourismusbetriebe leichter zusammen bringen. Dafür ist eine zweisprachige Online-Plattform geschaffen worden, die Berufe vorstellt. Unternehmen in der Region können dort Jobs und Praktikumsplätze anbieten.

Das grenzüberschreitende Projekt mit dem Titel „Next Stop Tourismus“ leiste gemeinsam mit dem polnischen Landkreis Krosno Odranskie einen Beitrag zur gemeinsamen Fachkräftesicherung, teilte der Landkreis in der Lausitz-Stadt Forst mit. Die Spree-Neiße-Region ist vor allem wegen vieler Wasserwege des Spreewalds und des Lausitzer Seenlandes ein Tourismusgebiet.