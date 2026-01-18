Ein Zeuge entdeckt eine schwer verletzte Frau am Straßenrand. Der beteiligte Unfallfahrer ist nicht zu sehen.

Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin eine 71-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt am Straßenrand liegen gelassen. Bei dem Unfall am Samstagabend im Tempelhofer Ortsteil Marienfeld kollidierte der 40-jährige Autofahrer nach Angaben der Polizei mit der älteren Frau, die die Straße überquerte. Anschließend floh er mit dem Wagen, ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern.

Ein Zeuge fand die Frau unter einem geparkten Fahrzeug liegend und alarmierte Polizei und Feuerwehr, die sie ins Krankenhaus brachte. Der Autofahrer erschien erst später bei der Polizei, die nun Unfallflucht ermittelt.