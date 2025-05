Fünf, sechs oder sieben Stunden täglich zu Vergnügungszwecken am Bildschirm? Während Älteren das grotesk erscheinen mag, ist es beim Nachwuchs längst Realität - besonders in Deutschland.

Paris - Deutsche Jugendliche verbringen im internationalen Vergleich besonders viel Zeit mit Tiktok, Computerspielen und anderen digitalen Anwendungen. Fast drei Viertel der 15-Jährigen verbringen pro Schultag mehr als zwei Stunden zu Vergnügungszwecken am Bildschirm, wie aus einer neuen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht. Lediglich in vier der 36 untersuchten Nationen lagen die Werte noch höher, darunter Polen und Estland.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt Teenagern in dem Alter, nicht mehr als zwei Stunden mit digitalen Medien zu verbringen. Im Schnitt verbringen 15-Jährige in Deutschland laut OECD 48 Stunden wöchentlich an ihren diversen Bildschirmen, was fast sieben Stunden täglich entspricht.

Wie sich der rasant steigende Konsum auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirke, sei noch nicht genau zu sagen, schreiben die Autoren. Forschungsergebnisse deuten demnach aber auf ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angstzustände sowie Probleme in der Schule oder mit dem eigenen Körperbild hin. Besonders mache sich das bei Mädchen bemerkbar.

Die OECD errechnete die Zahlen selbst und zog dazu unter anderem die aktuelle Pisa-Studie aus dem Jahr 2022 heran.