Bremen verwandelt sich zum Tag der Deutschen Einheit in eine riesige Festmeile. Namhafte Künstler sollen vom Domshof bis zum Weserstadion auftreten.

Mal was anderes als Fußball: Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sollen im Oktober auch im Weserstadion über die Bühne gehen. (Archiv)

Bremen - Von der Innenstadt bis ins Stadion: Bremen bereitet sich auf die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit vor. Die beiden größten Bühne für das Fest vom 2. bis zum 4. Oktober werden auf dem Domshof und im Weserstadion stehen, wie die Senatskanzlei mitteilte. Rund 400.000 Besucherinnen und Besucher werden zum großen Bürgerfest erwartet.

„Das Weserstadion steht wohl wie kaum ein anderer Ort in Bremen für Leidenschaft und Zusammenhalt. Der Domshof ist im Herzen unserer Stadt“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Da liege es nahe, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat und die Deutsche Einheit an genau diesen Orten groß zu feiern.

Das gesamte Festgelände mit etlichen Bühnen, Themenmeilen und vielem mehr erstrecke sich über den gesamten Innenstadtbereich und reicht weiter über den Osterdeich bis zum Weserstadion, hieß es in der Ankündigung. Die Organisatoren kündigten namhafte Künstlerinnen und Künstler, ohne zu verraten, wer genau auftreten wird.

Bremen hat zum 1. November 2025 den jährlich wechselnden Vorsitz im Bundesrat für ein Jahr übernommen. Als Höhepunkt einer Ratspräsidentschaft darf das jeweilige Bundesland die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Zuletzt war dies in Bremen im Jahr 2010 der Fall.