Sachsen punktet beim Deutschen Lehrkräftepreis. Eine Leipziger Schulleitung und ein Vogtländer Lehrer werden für Engagement und besonderen Einsatz ausgezeichnet.

Berlin/Leipzig - Sachsen hat beim Deutschen Lehrkräftepreis doppelt abgeräumt. Den ersten Preis für „Vorbildliche Schulleitungen“ erhielten Jenny Krzyzaniak, Svetlana Thieme und Kati Klinzing von der Denis-Diderot-Schule in Leipzig. Sie überzeugten die Fachjury durch herausragende Vernetzung und Kooperationen sowie die Begeisterung für ihre Schule.

Das Kollegium der Oberschule, das das Leitungsteam für die Auszeichnung vorschlug, hob deren liebevollen und inspirierenden Führungsstil hervor. „Dieses Team ist nicht nur das denkende Gehirn, sondern auch das fühlende Herz. Mit offener Tür, klarem Blick und echtem Vertrauen“, schrieb eine Lehrkraft. Die Leipzigerinnen setzten sich durch gegen Roswitha Malewski von der Grundschule Kuppelnau im baden-württembergischen Ravensburg (zweiter Preis) und Carsten Arntz und Kathrin Wichmann vom Erzbischöflichen Berufskolleg Köln.

Vogtländer Lehrer ausgezeichnet

Auch in einer weiteren Kategorie ging ein Preis nach Sachsen: Zu den zehn „Ausgezeichneten Lehrkräften“, die eine Jury aus den Vorschlägen von Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen auswählten, gehört Philipp Limmer von der Zentralschule Adorf (Vogtland). Er unterrichtet Mathematik und Geografie.

Seine Schüler schätzen ihn als besonders engagiert und hilfsbereit, auch außerhalb des Unterrichts. „Heute, nachdem die Schule geschafft ist, bin ich überzeugt, den besten Lehrer gehabt zu haben, den man sich hätte wünschen können“, sagt eine oder einer über ihn. Lob gab es auch für Limmers kreative Unterrichtsgestaltung: Er habe manchmal ungewöhnliche Wege genutzt, um Sachen zu veranschaulichen. „Das war viel einprägsamer, als immer nur zuhören zu müssen.“

Preisverleihung in Berlin

Der Lehrkräftepreis wird vom Deutschen Philologenverband und der Heraeus Bildungsstiftung verliehen. Er gilt als renommierteste Auszeichnung für engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Vergeben wird er einmal im Jahr in Berlin. Insgesamt erhielten zehn Lehrkräfte, drei Schulleitungen und fünf Lehrkräfte-Teams aus zehn Bundesländern eine Auszeichnung.