Halle - Beim Deutschen Filmmusikpreis bekommt Komponist und Musikproduzent Christian Bruhn in diesem Jahr den Ehrenpreis. Wie die Veranstalter mitteilten, erhält der Künstler den Preis am 9. November in der Oper Halle, kurz nach seinem 90. Geburtstag. Bruhn sei einer der erfolgreichsten Komponisten und Musikproduzenten in Deutschland. Er schrieb unter anderem Schlager wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Ein bisschen Spaß muss sein“. Daneben schuf er aber auch bekannte Titelmelodien für Film und Fernsehen, wie „Heidi“ oder „Timm Thaler“.

Auch die Nominierten für die Kategorien „Beste Musik im Film“, „Nachwuchs“ und „Beste Musik im Kinderfilm“ stehen laut Veranstaltern fest. Der Deutsche Filmmusikpreis wird seit 2014 im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt vergeben.