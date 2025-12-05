weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
In Berlin könnte die Temperaturanzeige im Abendverlauf noch unter den Gefrierpunkt fallen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glättegefahr.

Von dpa 05.12.2025, 17:44
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in Berlin. (Archivbild)
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in Berlin. (Archivbild) Christophe Gateau/dpa

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Berlin vor glatten Straßen. Vom späteren Abend an bis Samstagmorgen bestehe Glättegefahr, teilte der DWD mit. Vor allem beim Aufklaren könnte leichter Frost bei Temperaturen von minus 1 Grad auftreten. Samstags bleibt es tagsüber leicht bewölkt, am Vormittag aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte sollen zwischen 3 und 5 Grad liegen.