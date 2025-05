Torri del Benaco - Ein deutsches Ehepaar ist einem Medienbericht zufolge bei einem Roller-Unfall am Gardasee ums Leben gekommen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die beiden gemeinsam auf einem Gefährt auf einer Straße von Torri del Benaco - einem Dorf am Ostufer des beliebten Reiseziels in Norditalien - bergauf in Richtung Albisano unterwegs. Demnach verlor der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Roller und prallte gegen eine Mauer.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden feststellen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.