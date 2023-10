Nach seiner Roten Karte im Kaiserslautern-Spiel hatte das DFB-Sportgericht Havard Nielsen ursprünglich für drei Partien gesperrt. Daraus wurden nun zwei. So kann der Angreifer im Derby mitwirken.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann im Niedersachsen-Derby am 5. November gegen Eintracht Braunschweig auf Havard Nielsen setzen. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Sperre des Angreifers von drei auf zwei Ligaspiele reduziert. Der Norweger wird nun nur in den Begegnungen gegen den 1. FC Magdeburg (20. Oktober) und bei Schalke 04 (28. Oktober) fehlen.

Der 30-Jährige hatte in der Nachspielzeit der Partie beim 1. FC Kaiserslautern (1:3) die Rote Karte für eine Tätlichkeit gesehen. „In seinem ursprünglichen Strafantrag hatte das DFB-Sportgericht eine Drei-Spiele-Sperre ausgesprochen. Dagegen legte Hannover 96 einen begründeten Einspruch ein, woraufhin die Sperre auf zwei Ligaspiele reduziert wurde“, teilte der Club mit.

„Es ist sehr ärgerlich, dass Howie uns in den beiden kommenden Spielen fehlen wird“, sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann und ergänzte: „Zumindest konnten wir durch unsere Argumentation die Sperre um ein Spiel verringern, sodass er uns im Derby wieder zur Verfügung steht.“